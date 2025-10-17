El duelo entre la Universidad de Chile y Palestino por la 24° fecha del fútbol chileno dejó una importante polémica en lo que fue el cierre de este compromiso, con una jugada que sigue siendo debatible para muchos.

La acción es en los descuentos del partido, tras una mano dentro del área del atacante de la U, Leandro Fernández, en la que todos los jugadores de Palestino le reclamaron al juez Miguel Araos que la revise en el VAR y cobrará penal.

El árbitro desde una primera instancia observó que la mano de Leandro Fernández no era sancionable como penal, pero también espero por el comentario de sus compañeros en la cabina del VAR, quienes de forma rápida, lo avalaron con su decisión de no cobrar la pena máxima.

En las últimas horas, se hizo público lo que fue la revisión del juez Fernando Vejar y su equipo en la cabina del VAR, en la que dialogaron brevemente con Miguel Araos y llegaron al acuerdo de que esta mano no debía ser sancionada, rigiéndose a lo que son los reglamentos tras una mano de rebote.

Aparecieron los audios del VAR tras la polémica | Foto: Photosport

Dentro de los audios, queda en claro que el juez Araos señala ‘le pega él (Fernández) y es rebote, es rebotada (la mano), acción que le ratifica Vejar desde el VAR tras revisar la imagen ‘juega el de la U primero, va rebotada, rebota nuevamente en el cuerpo y pega en el jugador de la U, para mí es una mano no sancionable, claramente porque está en contexto de disputa’”.

VIDEO: REVISA LA RESOLUCIÓN DEL VAR A LA POLÉMICA