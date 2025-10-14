Universidad de Chile sumó tres puntos importantes dentro de la Liga de Primera, en la que los ‘Azules’ vencieron por 2-1 a Palestino en lo que fue un intenso partido en el Estadio Santa Laura.

Dentro de este partido, se vivió una importante polémica en el cierre sobre un presunto penal en favor a Palestino tras lo que fue una mano del delantero de la U, Leandro Fernández dentro de su área en los descuentos.

Esta situación sin duda que puso en una posición más que incómoda al árbitro, Miguel Araos, quien no sancionó la pena máxima, pero recibía toda las quejas de los jugadores de Palestino, quienes lo invitaban al VAR a revisar la acción.

Desde la cabina del VAR finalmente no llamaron al árbitro del partido, avalando por completo lo que fue su decisión de no cobrar este posible penal, lo que generó la furia de los jugadores del conjunto ‘Tricolor’.

Todo Palestino reclamó este penal | Foto: Photosport

La razón por la que la mano de Fernández no fue penal

Tras toda esta polémica que se montó en el final del partido, el periodista de TNT Sports, Daniel Arrieta destapó en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ un diálogo con alguien de la comisión arbitral, en la que le indicaron la razón por la que esta mano no fue penal.

“Estoy preguntando en la comisión arbitral y como actuó el VAR y me dicen ‘el balón es jugado con la rodilla de Fernández, rebota de inmediato en el jugador de Palestino y se va a la mano. Mano no sancionable’ esa es la explicación técnica”, declaró.

De esta forma, todas las dudas ligadas a esta jugada llegan a su fin, en donde se explica la razón por la que no fue cobrada como penal esta mano y respalda por completo la decisión acertada del árbitro de este partido.