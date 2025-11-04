Universidad de Chile debe dar vuelta la página tras la caída 1-0 ante Huachipato por la Liga de Primera 2025. La escuadra laica tiene cinco encuentros para asegurar la clasificación a un certamen internacional.

En este momento, el elenco dirigido por Gustavo Álvarez marcha en la séptima ubicación de la tabla de posiciones, por lo que estaría consiguiendo boletos para Copa Sudamericana.

Sin embargo, Cristian Arcos alertó a los azules en conversación con BOLAVIP Chile: llevan cuatro duelos sin ganar. El periodista advirtió que el club puede vivir una pesadilla si no despierta lo antes posible.

“Creo que la U está en un agotamiento no solo físico sino que también mental. Ante eso requiere ganar un partido porque si no se puede enredar en la clasificación a copas internacionales”, comentó.

En dicha línea sobre el panorama azul, el destacado comunicador agregó: “El mazazo de la pérdida de la Copa Sudamericana, seguramente, hace que todo le quede lejos más a la U“.

Cristián Arcos le entregó una potente advertencia a Universidad de Chile. (Imagen: Archivo)

Universidad de Chile ni pan ni pedazo

Finalmente, el experimentado locutor radial aseguró que los azules pueden quedarse con las manos vacías. Llamó a un remezón en el plantel: hay que escapar de la tormenta.

“El título, inalcanzable. El Chile 2 se le puede complicar muchísimo e incluso su clasificación a Copa Sudamericana. Entonces la U requiere ganar un partido pronto”, concluyó.

