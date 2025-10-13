En el marco de una nueva fecha de la Liga de Primera 2025, la Universidad de Chile se prepara para un desafío clave ante Palestino en el Estadio Santa Laura-SEK.

El conjunto dirigido por Gustavo Álvarez llega con la misión de no ceder terreno frente a Universidad Católica, que actualmente ocupa el cupo de Chile 2 y es el escolta de Coquimbo Unido, el sólido líder del campeonato.

Pero más allá de lo futbolístico, en las últimas horas, Bolavip Chile se enteró de un detalle que el plantel no está dispuesto a modificar: una cábala que nació en un momento glorioso y que nadie quiere romper.

La U estará en el camarín visitante del Estadio Santa Laura-SEK

De cara al duelo con los árabes, el plantel del Romántico Viajero volverá a ocupar el camarín visitante del recinto deportivo de la comuna de Independencia, el mismo que utilizó en la final de la Supercopa ante Colo Colo, donde los azules golearon con autoridad y levantaron el trofeo de campeón.

La medida fue respaldada por el cuerpo técnico de Álvarez, que decidió repetir todo el protocolo de aquella jornada. ¿Funcionará?

La U quiere seguir en la senda de los triunfos en el Santa Laura | FOTO: Andres Pina/Photosport

En el CDA lo tienen claro: si la cábala ayudó a levantar una copa, vale la pena mantenerla viva.

¿Cómo va a formar la U para enfrentar a Palestino?

Este será la formación de la U: Gabriel Castellón en portería; Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia e Ignacio Tapia en la defensa; Nicolás Fernández, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni y Maximiliano Guerrero en el mediocampo; Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra en delantera.