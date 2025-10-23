No todo fue euforia en el agónico empate 2-2 de Universidad de Chile ante Lanús. Si bien la remontada (tras ir 0-2 abajo) dejó un buen sabor de boca, una de las preocupaciones que dejó el duelo en el Estadio Nacional fue la condición física de Matías “Tucu” Sepúlveda.

El lateral-volante fue una de las modificaciones de Gustavo Álvarez en el segundo tiempo, siendo reemplazado al minuto 61 por Felipe Salomoni, justo antes del descuento de Lucas Di Yorio.

Tras el partido, y mientras se dirigía al bus del equipo, el “Tucu” pasó por la zona mixta, donde fue consultado por la prensa sobre su estado, ante evidentes muestras de molestia física.

¿Matías Sepúlveda podrá estar ante la UC y la vuelta vs. Lanús?

La periodista Daniela Alegría de La Magia Azul en el lugar le preguntó directamente: “¿Cómo estás, ‘Tucu’?”.

La respuesta de Sepúlveda fue breve, escueta y enigmática, evitando confirmar o descartar una lesión, lo que inmediatamente encendió las alarmas en el cuerpo técnico azul de cara a la crucial revancha en Argentina.

“Mañana vamos a ver”, se limitó a contestar el jugador que llegó a la U proveniente de Audax Italiano.

Matías Sepúlveda podría ser nuevamente baja en la U | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Esta frase deja en suspenso la disponibilidad de uno de los jugadores claves de la U para el partido de vuelta.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre U. de Chile y Lanús?

El partido de vuelta por las semifinales de Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Lanús, se jugará el próximo jueves 30 de octubre en el Estadio Néstor Díaz Pérez.