Universidad de Chile rescató un agónico y vital empate 2-2 ante Lanús en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana. El partido, jugado en el Estadio Nacional sin público, fue una montaña rusa: el equipo de Gustavo Álvarez se fue al descanso 0-2 abajo, tras un doblete de Rodrigo Castillo que silenció el ambiente y dejó en evidencia serios problemas tácticos en los azules.

Para el segundo tiempo, Álvarez movió sus piezas, logrando una reacción épica. El ingreso de Lucas Di Yorio (autor del primer descuento al 62′) y un dominio absoluto del juego permitieron a la U arrinconar al rival. El premio llegó al minuto 98′, cuando Charles Aránguiz, de penal, selló un 2-2 que se celebró como un triunfo y que deja la llave completamente abierta.

Pese a la euforia de la remontada, el análisis posterior se centró en el mal planteamiento del primer tiempo y el porqué la U necesitó estar dos goles abajo para reaccionar.

Rodrigo Sepúlveda y el puesto de Fabián Hormazábal en la U

Las críticas apuntaron a las decisiones tácticas del estratega trasandino, específicamente al rol asignado a ciertos jugadores clave en el esquema defensivo que se vio tan superado en la primera mitad.

Fue en su canal de Youtube que el periodista Rodrigo Sepúlveda criticó duramente el rol defensivo que Álvarez le asignó a Fabián Hormazábal.

“A mí me gusta Hormazábal suelto por la banda, no me gusta con una función de marcador”, partió señalando el comunicador.

Fabián Hormazábal volvió a sobresalir en la U | FOTO: Andres Pina/Photosport

Para Sepúlveda, el verdadero aporte del carrilero está en el área contraria: “Me gusta el tipo arriba, metido, pegando zurdazo, tirando centros, ese es el Hormazábal que me gusta a mí. Yo me quedo con el Hormazábal suelto: distinto, encarador, bueno para el remate, participativo. Hombre fundamental en el alza para la U”, concluyó.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre U. de Chile y Lanús?

El partido de vuelta por las semifinales de Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Lanús, se jugará el próximo jueves 30 de octubre en el Estadio Néstor Díaz Pérez.