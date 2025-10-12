Universidad de Chile ya empieza a prepararse para lo que será su recta final de la temporada 2025, en la que los ‘Azules’ sin duda tienen como gran prioridad lo que será su participación en la Copa Sudamericana, en donde hoy se encuentran en semifinales.

El elenco de Gustavo Álvarez aguarda por lo que será su llave ante Lanús de Argentina, en la que espera llegar de la mejor forma a estos partidos y seguir haciendo historia, en la que siguen soñando con poder levantar el título continental.

Previo a lo que será esta llave, un histórico del club como lo es Walter Montillo conversó hace unos días con Sportscenter en ESPN y preocupó por lo que será la serie ante Lanús, en la que teme que el parate por el Mundial sub 20 afecte a los ‘Azules’, tal como le pasó a la ‘Ardilla’ en la Copa Libertadores 2010 con la U.

“Justo se enfrentan dos equipos que quiero mucho… Ojalá que este parate por el Mundial Sub 20 no le juegue una mala pasada a la U, porque ya nos había pasado a nosotros con el Mundial del 2010 (Copa Libertadores 2010)”, declaró.

Montillo alarma a la U por este motivo | Foto: Photosport

Finalmente, Montillo indica que para un equipo es bastante complicado el lidiar con una pausa tan prolongada en lo que es una etapa tan decisiva como la que debe afrontar la U, en la que espera que aquello no perjudique al equipo de Gustavo Álvarez y llegue de la mejor forma a estos partidos con Lanús.

“A veces cuando vienes en alza y te paran como que te descoloca un poco, pero no creo que pase porque a Gustavo (Álvarez) lo conozco bien y es un estratega que va a saber cómo formar el equipo para jugar esta semifinal”, cerró.