Luego de la polémica eliminación de Universidad de Chile en semifinales de Copa Sudamericana frente a Lanús, el cuadro laico viajó hasta Talcahuano para enfrentar a Huachipato por una nueva jornada de la Liga de Primera 2025.

En un partido muy trabado, Azules y Acereros no se hicieron daño en el CAP y parecía que el partido terminaba igualado sin goles. Eso hasta el minuto 96′, cuando un penal complicó al equipo de Gustavo Álvarez.

Lionel Altamirano se puso frente al balón y, en el último suspiro del compromiso, batió a Gabriel Castellón para poner el único tanto del duelo.

Universidad de Chile se inclina ante Huachipato en el último minuto (Foto: Photosport)

Con este resultado, el cuadro laico se estanca en el quinto sexto de la tabla de posiciones con 42 puntos, quedándose eso sí -de momento- con un cupo a la Copa Sudamericana.

En tanto, el cuadro de la octava región se ubica en la novena casilla con 35 unidades, acortando distancias con los equipos que luchan por un puesto a copas internacionales.

Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Próximos partidos de Huachipato y U. de Chile

Luego de esta derrota, ahora Universidad de Chile recibirá en la siguiente fecha a Everton de Viña del Mar en el Estadio Nacional el miércoles 5 de noviembre desde las 17:30 horas.

Por su parte, Huachipato recibirá al Audax Italiano en el CAP de Talcahuano el domingo 9 del mismo mes desde las 15:00 horas.