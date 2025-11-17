Esta semana vuelve la acción de la Liga de Primera 2025 donde lo más emocionante estará concentrado en los cupos por ir a copas internacionales y el descenso, ya que Coquimbo Unido se proclamó como campeón del fútbol chileno.

En esa línea, Universidad de Chile tendrá un importante compromiso este domingo cuando tenga que enfrentar a O’Higgins de Rancagua en calidad de visitante, duelo clave en la lucha por ir a la próxima Copa Libertadores de América.

De momento, los azules se ubican en el cuarto lugar con 48 puntos y O’Higgins en el tercero con 50, por lo que el partido de este domingo será una verdadera ‘final’ en donde ambos esperan que Universidad Católica se caiga ante Palestino.

Altamirano jugó en La Roja ante Rusia. | Foto: Photosport

Para Gustavo Álvarez, eso sí, hay una gran preocupación de cara al crucial compromiso: los seleccionados nacionales. Javier Altamirano y Fabián Hormazábal vieron acción ante Rusia, mientras que Matías Sepúlveda se quedó en el banco de suplentes.

El día de mañana Chile enfrenta a Perú y seguramente los azules verán minutos nuevamente antes de emprender retorno en un largo periplo que recién los tendría de vuelta en el país a partir del jueves.

Los seleccionados nacionales no tendrán otra que bajarse del avión y partir de inmediato al CDA para sumase a los entrenamientos de Universidad de Chile, equipo que este fin de semana necesita los tres puntos como sea para mantener viva la ilusión de la Copa Libertadores de América.

En síntesis

Coquimbo Unido se proclamó campeón del fútbol chileno en la Liga de Primera 2025.

Universidad de Chile enfrenta a O’Higgins este domingo en un duelo clave por la Copa Libertadores.