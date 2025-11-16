Una situación completamente inesperada se viralizó este domingo durante las Elecciones Presidenciales 2025 y tuvo como protagonista a una futbolista de Universidad de Chile. Se trata de Camila Pavez, delantera de los Azules, quien decidió anular su voto de una manera muy particular.

Según se dio a conocer en redes sociales, la jugadora tomó su papeleta y, en vez de marcar alguna de las opciones oficiales, optó por realizar una cruz sobre todos los candidatos y escribir el nombre de Lionel Messi, el astro argentino campeón del mundo. Su acción rápidamente comenzó a circular en internet, generando reacciones diversas entre los hinchas.

Camila Pavez, jugadora de U. de Chile, anuló su voto y puso a Lionel Messi como su preferencia (Foto: U. de Chile)

Pavez compartió la imagen del voto en sus redes sociales, dejando claro que su decisión no apuntaba a un candidato real, sino a manifestar su postura de forma simbólica y con un toque futbolero. El gesto fue visto por algunos como una humorada y por otros como una forma de expresar descontento con las alternativas disponibles.

Arriesga sanciones: esto dice el Servel por fotografiar el voto

El Servel y Carabineros han sido categóricos respecto de prohibir tajantemente tomarle fotos al voto: quien sea sorprendido intentando o logrando capturar una imagen de su papeleta se expone a ser detenido y a enfrentar sanciones legales.

“El voto es un acto individual, libre y secreto. La Ley 18.700 establece claramente que la privacidad de la decisión es inviolable. Llamamos a los ciudadanos a no arriesgarse a cometer un delito que puede tener consecuencias penales graves”, señalaron desde el organismo electoral.

Acá la cuestionada historia

DATOS CLAVE

La delantera de Universidad de Chile, Camila Pavez, anuló su voto en las Elecciones Presidenciales 2025 escribiendo el nombre de Lionel Messi.

Camila Pavez compartió la fotografía de su papeleta anulada en sus redes sociales, viralizando su acción.

El Servel prohíbe tajantemente tomar fotos al voto y quien sea sorprendido se expone a ser detenido y a sanciones legales según la Ley 18.700.