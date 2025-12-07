Universidad de Chile cerró con un triunfo su participación dentro de la Liga de Primera tras vencer por 3-2 a Deportes Iquique, resultado que no le bastó para poder lograr su objetivo de poder alcanzar el cupo de Chile 2 o Chile 3, el que le permitía disputar la Copa Libertadores.

Tras este duelo, el defensor Matías Zaldivia conversó con la prensa en zona mixta y se refirió a lo que fue este término de temporada, en la que hizo un negativo balance en el equipo dentro del torneo nacional, en la que indica que dejaron escapar puntos importantes.

“Queríamos por lo menos ir a la Pre Libertadores, pero hicimos nuestro trabajo. Lamentar algunos puntos que se perdieron en el año, pero es como siempre, cuando miras atrás. Hay puntos que duelen”, partió señalando Zaldivia.

Al no asegurar un cupo a la Copa Libertadores 2026, se le consultó al ‘Mati’ sobre si es un retroceso para el equipo el disputar la Copa Sudamericana para el próximo año, algo que descarta y espera tomarse una revancha en dicha competición para el próximo año.

Zaldivia hace una balance en la U | Foto: Photosport

“No es un retroceso, es una lástima. Demostramos que en la Libertadores podemos pelear, pero no hay que menospreciar la Sudamericana, estuvimos cerca de llegar a una final. Nos tiene que dar motivación para llegar a la final y ganarla el año que viene”, declaró.

Finalmente, Zaldivia hizo una análisis general a lo que fue esta temporada de la Universidad de Chile, la que catalogó como positiva y ahora espera poder reponer energías para tener un 2026 mejor.

“El año fue muy positivo para el grupo, hicimos grandes cosas. A descansar para venir con muchas energías el año que viene”, cerró.

