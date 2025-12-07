Universidad de Chile le bajó el telón a lo que fue la temporada 2025 con una victoria por 3-2 ante Deportes Iquique, la que dejó una sensación muy amarga en el equipo tras no lograr el objetivo de este cierre de temporada, el que era poder conseguir un cupo a la Copa Libertadores.

La última semana del equipo fue bastante álgida y todo esto tras lo que fueron los dichos de su entrenador, Gustavo Álvarez, quien previo al duelo ante Coquimbo Unido sorprendió a todos señalando en que no seguiría siendo el DT de la U para el 2026.

Esta situación sin duda que generó muchos dimes y diretes dentro del mundo azul, quienes se manifestaron a lo que fueron estos dichos del entrenador argentino, los que en su mayoría, no fueron muy bien vistos debido a la instancia que afrontaba el equipo.

La situación de Álvarez ha sido tema en la U | Foto: Photosport

El camarín azul rompe el silencio

Tras terminar esta temporada, el defensor azul Matías Zaldivia conversó con la prensa en zona mixta y fue consultado sobre la situación de Gustavo Álvarez, en la que indicó que el DT ya habló de su futuro con ellos.

“Había hablado con nosotros y siempre fue claro. Él tendrá que aclarar su situación con el club. No hay mucho más para que decir. Es una decisión personal de él. Nos guardamos para nosotros lo que hablamos con él”, declaró el defensor.

De esta forma, en la Universidad de Chile sin duda que se vivirá una semana bastante especial, en la que desde la dirigencia buscarán zanjar a la brevedad lo que será el futuro de Gustavo Álvarez sea dentro o fuera del club para el 2026.

En Síntesis