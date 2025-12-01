Un verdadero terremoto se vivió en esta jornada en la Universidad de Chile, en la que el entrenador Gustavo Álvarez previo al duelo ante Coquimbo Unido anunció su inminente salida del club de cara al 2026, tras claras diferencias con la dirigencia.

Dentro de esta conferencia de prensa que emitió en esta jornada el estratega argentino, este mismo indicó cómo se tomó el plantel azul lo que es esta noticia, en la que señaló que los jugadores quedaron al margen de esta situación y que no les afecta en nada en este cierre de torneo.

“El plantel se mantuvo siempre al margen de cualquier tipo de noticia, nosotros estamos juntos estos dos partidos, sabemos lo que nos jugamos y no afecta en nada. Yo tengo la necesidad de que no haya especulaciones, que quede claro cuál es mi postura y mi sentir con el hincha, el plantel está muy compenetrado en ganar estos dos partidos, empezando por mañana”, parte señalando Álvarez.

Siguiendo en aquello, el director técnico deja en claro que el plantel se mantiene focalizado para esta recta final del torneo, en la que mañana tiene un desafío importante ante Coquimbo Unido, siguiendo en la lucha por el Chile 2.

Álvarez cuenta como quedó el plantel azul | Foto: Photosport

“Estos dos partidos son trascendentales, nosotros tenemos que seguir con el objetivo bien claro, tenemos un partido mañana donde está en juego el presente, porque es el próximo partido, el que siempre dije que hay que ganar”, remarcó.

Concluyendo, Álvarez declaró que el equipo se mantiene con la motivación de cumplir la meta de lograr el Chile 2 y además, sabe de la importancia del duelo ante Coquimbo Unido, en la que deben defender el récord del Ballet Azul ante los ‘Piratas’.

“Está en juego el futuro, porque el club necesita esa habitualidad de jugar Copa Libertadores todo los años y está en juego la historia, este partido tiene la particularidad de defender la gloria de uno de los mejores equipos de la historia del fútbol chileno, es semejante responsabilidad y nos prepararemos para eso”, cerró.

