Universidad de Chile atraviesa un momento soñado en la Copa Sudamericana 2025 tras eliminar a Alianza Lima y asegurar su presencia en las semifinales del certamen continental.

Ahora, los azules enfrentarán a Lanús, en una serie que promete máxima intensidad y que genera gran expectativa entre hinchas de ambas escuadras.

El gran interrogante ahora pasa por la localía de la U en el duelo de ida. El Estadio Nacional se encuentra bajo compromisos logísticos debido al Mundial Sub-20 que se disputará en nuestro país. Esto abre la duda sobre si estará disponible a tiempo para el cruce con el elenco argentino.

Jaime Pizarro y la disponibilidad del Estadio Nacional

En conversación con Radio ADN Deportes, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, fue consultado sobre este particular tema y ahí entregó una noticia que dejó más certezas que dudas para los fanáticos del Romántico Viajero.

“Nuestra responsabilidad de acuerdo a los compromisos es que el estadio se entregó con una anticipación y se recibe también con un plazo adicional. Nosotros buscamos que en todas esas situaciones podamos acortar los plazos”, dijo en un comienzo el ex Colo Colo.

El Mundial Sub 20 finaliza el domingo 19 de octubre | FOTO: Andres Pina/Photosport

En cuanto a la opción de que la U reciba a Lanús en el Nacional, el ministro sentenció que “en principio yo imagino que no, salvo que existan condiciones que después lo cambien”.

De esta forma, el club laico tendría hasta ahora que evaluar alternativas en caso de que el coloso de Ñuñoa no pueda ser utilizado.