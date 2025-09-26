La Copa Sudamericana 2025 entra en su recta final y vive uno de sus momentos más emocionantes con un equipo chileno como protagonista: Universidad de Chile, que llegó a las semifinales tras un camino lleno de esfuerzo, goles y momentos memorables.

El rival que le espera no es menor: Lanús, dirigido por Mauricio Pellegrino, llega tras eliminar a Fluminense y se perfila como un adversario de gran jerarquía. La serie promete ser apasionante y exigirá al máximo a los dirigidos por Gustavo Álvarez, quienes deberán mantener la intensidad y cohesión que los llevaron hasta esta etapa.

Los hinchas azules, sin embargo, vivirán los partidos desde la distancia debido al castigo impuesto por la Conmebol. Aunque no podrán estar en los estadios, la pasión se hará sentir a través de medios digitales, transmisiones y redes sociales.

Las fechas de los partidos de Universidad de Chile y Lanús

Para que los seguidores del cuadro laico no se pierdan ni un detalle, Bolavip Chile pudo confirmar las fechas oficiales de los enfrentamientos entre ambas escuadras por las semifinales del certamen continental.

Ida: Universidad de Chile vs. Lanús, en el Estadio Nacional, el jueves 23 de octubre.

Vuelta: Lanús vs. Universidad de Chile, en Buenos Aires, el jueves 30 de octubre.

Lanús buscará aguarle la fiesta a la U | FOTO: Marcos Brindicci/Getty Images

¿Puede Universidad de Chile reforzarse para estas semifinales?

La respuesta es sí, aunque bajo un marco limitado. Según el Manual de Clubes de la Conmebol Sudamericana 2025 en el capitulo 3.7.5.13 dice que los equipos que lleguen a semifinales tienen derecho a realizar hasta tres sustituciones en la lista de 50 jugadores previamente inscrita. Los jugadores que lleguen al plantel deberán hacerlo con los mismos números de los reemplazados.