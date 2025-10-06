Universidad de Chile no pudo ante Libertad de Paraguay y firmó otro empate 0-0 en la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025 que se disputa en Argentina. Pese a que Las Leonas no saben de triunfos en el certamen, aún dependen de sí mismas para clasificar a cuartos de final.

Tras la igualdad ante las paraguayas, . Ahora, las dirigidas por el técnico Cristóbal Jiménez se van a jugar la vida en la última fecha ante las caleñas.

Las Leonas siguen con vida en la Copa Libertadores Fem (@udechilefem).

Qué necesita la U para avanzar a cuartos de final

Para la última fecha, Las Leonas dependen de sí mismas para avanzar a la ronda de las ocho mejores del continente, instancia donde Colo Colo ya tiene un pie y medio.

En la jornada decisiva, las azules deberán sumar ante las colombianas sí o sí para aspirar al boleto a cuartos de final. Un triunfo las clasificaría automáticamente y dependerá del resultado de Libertad vs. Nacional para determinar la posición.

Un empate enredaría todo y la U deberá esperar también una igualdad entre las paraguayas y uruguayas para entrar a definir un criterio de definición. Sin embargo, en caso que haya una vencedora en ese partido, la U quedaría fuera.

Mismo desenlace ocurrirá, si es que la U llega a perder con Deportivo Cali. Una derrota dejaría a Universidad de Chile totalmente fuera de competencia.

¿Cuándo vuelven a jugar Las Leonas en la Copa Libertadores Fem?

Tras el empate 0-0 ante Libertad, ahora Las Leonas cerrarán la fase grupal ante Deportivo Cali el próximo 9 de octubre a las 16:00 horas. Un triunfo las dejaría clasificadas a la siguiente ronda.