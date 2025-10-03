Universidad de Chile ya está activa en el mercado de fichajes. En la antesala del cierre de esta campaña 2025, el conjunto laico prepara una millonaria venta hacia el extranjero.

¿De quién? Los azules están negociando la salida definitiva de un relegado jugador. Arribó al club por petición de Gustavo Álvarez, pero no llenó el paladar del entrenador ni de los hinchas.

Su nombre: Luciano Pons. El experimentado atacante tiene sus días contados como futbolista perteneciente a los registros de Universidad de Chile. Según señalan desde Colombia, es cuestión de tiempo.

Así lo afirmó Hernando Florez a Radio ADN: el gerente deportivo de Atlético Bucaramanga confirmó las tratativas para concretar la transacción del goleador argentino de 35 años. El depósito sería por 650 mil dólares.

“Queremos que continúe con nosotros. Tenemos la opción de quedarnos con los derechos económicos del jugador y se va a hacer, estamos hablando con la gente de la U para que termine su carrera en el Bucaramanga“, lanzó.

“La U es un grande de Sudamérica, una institución muy respetable, con directivos maravillosos, solo tenemos respeto y admiración por ellos, queremos aprender de ellos”, agregó.

Luciano Pons está cerca de cerrar definitivamente su estadía en Universidad de Chile. Será transferido a Atlético Bucaramanga.

El paso de Luciano Pons por Universidad de Chile

Tras ello, el directivo del elenco colombiano reveló las conversaciones que tuvo con el jugador sobre su estadía en los azules. Solo elogió a la escuadra universitaria: disputó 27 encuentros y anotó cuatro goles.

“Él nos hace comentarios excelentes de la experiencia que tuvo jugando en Chile, que no es fácil, todos muy buenos y no solo de la U, sino que en general del fútbol chileno habla maravillas”, cerró.