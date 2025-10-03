Si bien la temporada 2025 sigue en su desarrollo, en la Universidad de Chile ya empiezan a proyectarse para lo que será su 2026, en donde los ‘Azules’ comienzan a ver lo que será la conformación de su plantel para la próxima temporada.

Uno de los puestos que podría ser prioridad a reforzar sería el del arco y todo esto debido a la situación de Cristopher Toselli, quien podría no continuar en la U, ya que todo indica a que el portero colgaría los guantes y se retiraría, algo que no está decretado aún.

Ante esta situación, el ex portero del ‘Romántico Viajero’ Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y pensando para el próximo año, pidió a este portero para el 2026: Sebastián Pérez.

“Por cuestión de gusto y si se va Toselli, yo traigo a Sebastián Pérez para que pelee el puesto con Gabriel Castellón“, declaró.

Herrera pide a Pérez para la U | Foto: Photosport

Concluyendo, Herrera declara de que Pérez es un hombre que puede ser un arquero importante para pelear el arco de la U junto a Gabriel Castellón y además, le baja el pulgar a Gabriel Arias como un posible candidato.

“Donde jugó rindió y donde jugó fue campeón, para mí por lejos es más arquero que Gabriel Arias”, cerró.