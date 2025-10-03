Si bien la temporada 2025 sigue en su desarrollo, en la Universidad de Chile ya empiezan a proyectarse para lo que será su 2026, en donde los ‘Azules’ comienzan a ver lo que será la conformación de su plantel para la próxima temporada.
Uno de los puestos que podría ser prioridad a reforzar sería el del arco y todo esto debido a la situación de Cristopher Toselli, quien podría no continuar en la U, ya que todo indica a que el portero colgaría los guantes y se retiraría, algo que no está decretado aún.
Ante esta situación, el ex portero del ‘Romántico Viajero’ Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y pensando para el próximo año, pidió a este portero para el 2026: Sebastián Pérez.
“Por cuestión de gusto y si se va Toselli, yo traigo a Sebastián Pérez para que pelee el puesto con Gabriel Castellón“, declaró.
Concluyendo, Herrera declara de que Pérez es un hombre que puede ser un arquero importante para pelear el arco de la U junto a Gabriel Castellón y además, le baja el pulgar a Gabriel Arias como un posible candidato.
“Donde jugó rindió y donde jugó fue campeón, para mí por lejos es más arquero que Gabriel Arias”, cerró.