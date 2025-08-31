Universidad de Chile sorprendió en sus primeros minutos en el Estadio Monumental. Antes de enfrentar a Colo Colo en el Superclásico, un utilero de los azules realizó un curioso ritual.

¿Cuál? José Contreras entró a la cancha del recinto de Macul con una botella en su mano. Ello generó la sorpresa de los presentes, en especial de los panelistas de TNT Sports.

Tanto Nahla Hassan como Marcelo Muñoz quedaron asombrados, por lo que se dirigieron al funcionario azul y le preguntaron que contenía tal recipiente. La respuesta: agua bendita.

En un gesto lleno de folclore, el utilero de Universidad de Chile esparció el líquido a lo largo y ancho de la casa del archienemigo. Los azules se encomiendan a todas las artimañas para vencer a los albos.

¿Lo lograrán? Eso es lo que espera Gustavo Álvarez y compañía. Luego del batacazo de 2024, el plantel azul quiere repetir la hazaña conseguida ante Colo Colo.

En la previa del encuentro, el cuadro laico se encuentra en la tercera posición con 38 unidades. Es decir, le saca 10 puntos de distancia a los albos, que están en la décima ubicación.

José Contreras fue el utilero de Universidad de Chile que lanzó agua bendita a la cancha del Estadio Monumental.

El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo

Tal compromiso entre azules y albos, válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025, está pactado para este domingo 31 de agosto. Se jugará desde las 15:00 horas en el Estadio Monumental.