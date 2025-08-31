El fútbol chileno vivirá este domingo una nueva edición del Superclásico, el partido más esperado del país. Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentarán en el Estadio Monumental por la edición número 198 de esta histórica rivalidad.

La expectación es máxima, no solo por lo que significa el encuentro en sí, sino también por el presente de ambos equipos en la Liga de Primera 2025: la U de Gustavo Álvarez llega con la necesidad de sumar de a tres unidades para no perderle pisada al líder Coquimbo Unido, mientras que el Cacique intentará acercarse a los puestos de clasificación internacional.

Sebastián “Bigote” Rodríguez no va citado ante Colo Colo

En medio de la efervescencia que rodea el choque, una noticia llamó la atención en la previa. ¿Cuál es? El volante uruguayo Sebastián Rodríguez, flamante refuerzo del Romántico Viajero para esta segunda parte del año, no fue considerado por Álvarez dentro de la citación para el importante partido.

La ausencia del ex Montevideo City Torque ha generado dudas entre los hinchas azules sobre su estado futbolístico, aunque desde el club no entregaron explicaciones oficiales al respecto.

Sebastián Rodríguez deberá ver el partido desde las tribunas | FOTO: Javier Torres/Photosport

Lo cierto es que el charrúa deberá seguir esperando su estreno en un Superclásico, mientras la U apuesta por un plantel ya consolidado para volver hacer historia en el Monumental.