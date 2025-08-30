Este domingo 31 de agosto se jugará una nueva versión del Superclásico donde Colo Colo con una dupla técnica provisoria compuesta por Hugo González y Luis Pérez, recibirá a Universidad de Chile que tiene su cabeza en la Liga de Primera, pero también en lo que pueda decidir la CONMEBOL y su participación en la Copa Sudamericana.

Gustavo Álvarez trabajó toda la semana teniendo en claro que no podría contar con uno de sus titulares, Israel Poblete, el que se desgarró en el duelo de ida ante Independiente en el Estadio Nacional.

Otro que estaba en duda era el portero Gabriel Castellón, al que esperó hasta última hora, pero no se pudo recuperar y en su lugar estará el experimentado Cristopher Toselli.

Como si esto fuera poco, la U también no contará al menos desde el inicio, con su lateral izquierdo titular, Matías Sepúlveda, el que terminó con problemas físicos ante Independiente en Avellaneda.

El 11 de la U será con Cristopher Toselli; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni; Maximiliano Guerrero, Lucas Di Yorio y Lucas Assadi.

Lucas Di Yorio es el centrodelantero titular de la U para jugar el Superclásico.

¿Quién será el capitán de Universidad de Chile en el Superclásico?

El jugador que portará la jineta de capitán en Universidad de Chile, será el volante Charles Aránguiz, el que si llega a convertir un gol en el Monumental, alcanzará el récord de Diego Rivarola, jugador que más marcó por la U en campeonatos nacionales.