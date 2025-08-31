Tan solo quedan horas para vivir la edición 198 del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, un duelo que siempre genera máxima expectación entre hinchas.

Este enfrentamiento, que se disputará en el Estadio Monumental, no solo define orgullo y tradición, sino que también podría momentos claves para la temporada de ambos equipos en la Liga de Primera 2025.

El Romántico Viajero llega a este encuentro con algunas bajas en su plantel por lesión y decisiones técnicas de Gustavo Álvarez que han obligado al cuerpo técnico a replantear la estrategia y evaluar alternativas.

En la previa del duelo, tres jugadore de los azules no estarán disponibles por distintas razones.

Gabriel Castellón – Baja por lesión

El arquero titular de la U sufrió un desgarro en el partido contra Independiente en Argentina. Aunque se esperaba su recuperación hasta el último momento, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo. Por lo tanto, Cristopher Toselli será el titular en el arco, con Ignacio Sáez como suplente.

Ante la ausencia de Castellón, en la U le entregan toda la confianza del mundo a Toselli | FOTO: Javier Torres/Photosport

Israel Poblete – Lesión muscular

El volante sufrió un desgarro muscular que lo mantendrá fuera de las canchas por aproximadamente tres semanas. Esta lesión lo deja fuera del Superclásico, siendo una baja importante en el mediocampo azul .

Israel Poblete era una pieza fundamental en el esquema de Gustavo Álvarez | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Sebastián Rodríguez – Decisión técnica

El flamante refuerzo uruguayo de la U, Sebastián Rodríguez, no fue considerado para el Superclásico por decisión del entrenador Gustavo Álvarez. A pesar de su llegada reciente, el técnico optó por no incluirlo en la citación para este partido.

Sorpresa generó entre los hinchas de la U la no citación del Bigote Rodríguez | FOTO: Javier Torres/Photosport

¿Dónde ver el choque de Colo Colo vs U. de Chile?

Este partidazo será transmisión exclusiva de TNT Sports Premium en televisión y en streaming por la plataforma de pago HBO Max, pero con suscripción al canal deportivo antes mencionado.