Universidad de Chile ya dejó atrás la derrota ante Universidad Católica en el Clásico Universitario y ahora tendrá que centrar su atención en Lanús, rival al que enfrentará por la revancha de las semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

El cuadro azul empató 2-2 en la ida y ahora está obligado a ganar en Argentina si quiere llegar a la gran final del certamen. En caso de empate, habrá definición desde los doce pasos y, aunque suene obvio, una derrota los deja afuera del torneo.

Como es de costumbre, la Inteligencia Artificial se anticipa a lo que pueda suceder en la cancha y esta vez no fue la excepción, donde Grok, la IA de X, se la jugó con el resultado exacto para el partido entre granates y azules.

La U se quiere meter en la final de la Copa Sudamericana. | Foto: Photosport

“Con la localía, el momentum de Lanús y el bajó de la U tras el clásico frente a Universidad Católica, veo al Granate pasando a la gran final de la Copa CONMEBOL Sudamericana”, dijo en primera instancia.

Tras cartón, Grok se la juega con el resultado exacto que dejaría a los azules sin pan ni pedazo en la Copa CONMEBOL Sudamericana 2025: “Apuesto por la victoria de Lanús 2-1, lo que los mete en la final”, complementa.

Ahora, será tarea de Gustavo Álvarez y compañía torcer el destino e instalarse en la segunda final continental para Universidad de Chile, donde podría toparse con Jorge Sampaoli si Atlético Mineiro elimina a Independiente del Valle en la otra llave.

Lanús vs. Universidad de Chile, día y hora

Este jueves 30 de octubre a las 7 de la tarde se disputará en ‘La Fortaleza’ de Lanús la revancha por las semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana, donde la U y el cuadro granate igualaron 2-2 en la ida.