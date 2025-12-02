Federico Mateos atraviesa días decisivos respecto a su futuro profesional. El volante argentino, cuyo préstamo en Ñublense finaliza al término de la temporada, deberá presentarse nuevamente en Universidad de Chile, club con el que mantiene contrato hasta diciembre. Todo apunta a que no renovará con los Azules, por lo que su continuidad en el equipo universitario es incierta.

Tras la derrota de los chillanejos frente a Audax Italiano, Mateos habló en zona mixta y abordó su escenario inmediato. “Después de la última fecha tengo que presentarme en la U y ver qué pasa. Veremos si me tengo que ir a préstamo a otro lado o si vuelvo a Ñublense”, comentó, dejando abierta la puerta a distintos caminos para 2026.

Federico Mateos volverá a la U para definir su futuro (Foto: Photosport)

El mediocampista también se refirió al complejo cierre de temporada del cuadro chillanejo, que ya suma nueve partidos consecutivos sin conocer la victoria. “Dentro del camarín nos sentimos frustrados. Si uno ve los partidos y los analiza, por varios momentos no jugamos mal, no hacemos las cosas mal, pero si no haces los goles, vas a seguir sufriendo. Quizás nos está costando en lo psicológico”, reconoció.

Además, Mateos fue claro al identificar el principal problema futbolístico de Ñublense este año. “¿Qué nos faltó? Hacer goles. Es nuestro déficit, lo que hemos sufrido durante todo el año. Cuando empezamos abajo en el marcador, después es muy difícil darlo vuelta”, explicó el jugador, visiblemente afectado por el rendimiento del equipo.

El volante ha sido uno de los nombres regulares de los ‘Diablos Rojos’ y su buen desempeño durante diferentes etapas ha despertado interés de algunos equipos, por lo que su futuro podría resolverse rápidamente una vez termine su vínculo contractual con la U.

Por ahora, en Chillán solo piensa en cerrar la temporada ante Cobresal, duelo que tendrá implicancias para los ‘Mineros’ en la lucha por clasificar a la Copa Sudamericana. Luego de ese partido, el jugador deberá decidir los próximos pasos de su carrera, con la incertidumbre como principal protagonista.

