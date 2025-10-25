El Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile de mañana domingo es, sin duda, el partido más importante de la fecha 25 de la Liga de Primera.

No solo se juega el honor; es una final anticipada por el “Chile 2”, el codiciado cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, con ambos equipos como rivales directos en la parte alta de la tabla.

Sin embargo, la U enfrenta un gran problema: el gran desgaste físico, ya que viene de jugar la ida de la Copa Sudamericana y mira de reojo la vuelta ante Lanús, la cual se definirá el jueves en Argentina.

La U con dos bajas claves y dos regresos ante la UC

El técnico Gustavo Álvarez ya ha definido la lista de los 23 jugadores que concentrarán esta noche para el vital compromiso de mañana en el Claro Arena.

El DT azul movió la pizarra, obligado por las circunstancias, y la nómina trae dos bajas sensibles, pero también dos regresos importantes.

Como se temía, Charles Aránguiz (suspensión) y Matías Sepúlveda (lesión) están oficialmente fuera. Sin embargo, no todas son malas noticias para Álvarez, ya que recupera a dos jugadores: el delantero Rodrigo “Tucu” Contreras y el lateral Nicolás Fernández, ambos superaron los problemas físicos que los marginaron del duelo copero.

El Príncipe no podrá estar ante los Cruzados | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Tal como lo ha hecho habitualmente en medio de la doble competencia, Álvarez citó a 23 jugadores, cinco más de los permitidos en la planilla final. Esto significa que este domingo, horas antes del partido, el técnico deberá “cortar” a cinco nombres para definir a los 18 futbolistas que irán a la batalla en San Carlos de Apoquindo.

La lista completa de los 23 citados de la U