Universidad de Chile consiguió tres puntos cruciales dentro de la Liga de Primera, en el que los dirigidos por Gustavo Álvarez vencieron por 4-3 a Deportes Limache y se mantienen firme en su lucha por poder decir presente en la Copa Libertadores 2026.

En este triunfo, sin duda que la gran figura fue el atacante Leandro Fernández, quien aportó con dos goles para lo que fue la victoria azul, cerrando así una semana perfecta con los ‘Azules’.

El ‘Lea’ fue clave en los dos últimos triunfos de la U, en la que anotó tres goles en lo que fueron las victorias ante Everton de Viña del Mar y Deportes Limache, los que hacen retomar la ventaja del atacante argentino en esta recta final del torneo.

Los hinchas de la U alucinan con Fernández | Foto: Photosport

Los hinchas alucinan con el renacer de Fernández

Después de este triunfo, los hinchas de la Universidad de Chile se tomaron el micrófono de Bolavip Chile para mostrar toda su felicidad de lo que es esta nueva victoria de la U.

La mayoría de los fanáticos dejó sus elogios por el atacante argentino, en la que están más que felices de poder volver a ver de buena forma a Leandro Fernández en el ataque azul.

VIDEO: REVISA LA REACCIÓN DE LOS HINCHAS ‘AZULES’