Universidad de Chile espera por la resolución CONMEBOL tras su escándalo ante Independiente de Avellaneda. Los azules ya realizaron sus descargos y aguardan por los resultados de la deliberación de las autoridades.

En la previa de la entrega de los respectivos castigos, Lucas Assadi habló fuerte y claro. Tras la pesadilla vivida en Buenos Aires, la promesa del conjunto laico le envió un contundente mensaje a la entidad organizadora.

En conferencia de prensa, el jugador de 21 años aseguró que Universidad de Chile debe tener un puesto en los cuartos de final de Copa Sudamericana. ¿La razón? Por lo sufrido tras la cordillera.

“La palabra no es sentirnos clasificados, pero creo que sí lo merecemos por todas las cosas que pasamos“, comenzó señalando el mediapunta de los azules desde Quilín.

En dicha línea y tras ser consultado sobre si ya analizan a Alianza Lima, lanzó: “Planificamos todos los partidos, pero vamos partido a partido. Tenemos el de fin de semana (ante Colo Colo) y después veremos lo que sigue”.

Para Lucas Assadi, es claro: Universidad de Chile debe estar en cuartos de final de Copa Sudamericana.

La pesadilla de Universidad de Chile en Buenos Aires

A su vez, el autor de los dos goles azules en la llave ante Independiente de Avellaneda reveló cómo vivió la barbarie en el Estadio Libertadores de América. No lo olvidará nunca.

“Fue un momento difícil, creo que no hay mucho de qué hablar de eso. Condenamos la violencia, de donde venga. Fue un momento difícil, en realidad no sabía lo que pasaba“, comentó.

“Estábamos dentro del camarín, informándonos por las redes sociales. Era lo único que sabíamos. Ya más tranquilos pudimos saber un poco más”, expresó la joya azul.