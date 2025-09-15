Universidad de Chile gritó campeón dentro de la Supercopa del fútbol chileno, en la que los ‘Azules’ se impusieron por un contundente 3-0 a Colo Colo en el Estadio Santa Laura.

Tras lo que fue este triunfo azul, el ídolo de la U Johnny Herrera tomó su espacio en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y se refirió a lo que fue el partido del delantero, Nicolás Guerra, a quien lo aplaudió hasta más no poder por su nivel.

“El profe incluso había sido un poco injusto con Nico Guerra, siempre es un buen jugador para el equipo, más allá de hacer o no un gol, pero siempre tiene esto, que lucha cada pelota”, parte señalando Herrera.

Siguiendo en aquello, el ex arquero remarcó en lo que es la gran virtud que tiene el atacante azul, en la que siente que es el delantero de la U que mejor sabe apoyarse con sus compañeros, aporte que fue clave para el duelo ante Colo Colo.

Herrera destaca a Guerra de gran forma en la U | Foto: Photosport

“El Nico cuando estuvo en cancha siempre rindió, hizo goles o participó en otros goles. Es el mejor para apoyarse y en el colectivo”, declara.

Herrera y sus elogios con Díaz

Finalmente, Herrera comentó también lo que fue el partido de Marcelo Díaz, a quien también lo aplaudió por su rendmiento en esta final, en la que remarca de la importancia de un jugador de la trayectoría de ‘Carepato’.

“Marcelo Diaz siempre que jugó un clásico, no lo perdió y lo hizo bien, más allá de que no defienda tanto, es el equilibrio que tiene el equipo también“, cerró.