Universidad de Chile consiguió un tremendo triunfo en la Liga de Primera, en la que los dirigidos por Gustavo Álvarez se impusieron por 2-1 ante Palestino en el Estadio Santa Laura y sumaron tres puntos claves en su lucha por lo que es el Chile 2.

Después de este partido, el delantero argentino, Lucas Di Yorio conversó con el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y desmenuzó lo que fue la victoria azul, en la que mostró su felicidad por volver a los triunfos y recalcó la necesidad de sumar los tres puntos.

“Contento por la victoria del equipo, eran tres puntos necesarios para acomodarnos ahí de nuevo. Si bien se complicó el partido, el trámite era favorable, éramos superiores, después complicó, pero supimos resolverlo, el equipo volvió a mostrar una vez más otra demostración de carácter, jugando gran parte del partido con un jugador menos. Necesitábamos ganar”, parte señalando Di Yorio.

A pesar de sus goles, el goleador azul indicó que que su gran felicidad está en poder aportar para que el equipo pueda sumar triunfos, en la que espera llegar de la mejor forma para lo que es esta recta final de la temporada que es decisiva en la U.

Di Yorio es el máximo goleador de la U en el torneo | Foto: Photosport

“Este último tiempo venía bastante parejo, antes de la cirugía también, lo importante es que el equipo gane, mientras (los goles) sirvan para que la U gane, eso es lo importante”, remarca.

Concluyendo, Di Yorio comentó lo que fue el complejo escenario para enfrentar a Palestino, en donde evidenció que las altas temperaturas que se dieron dentro del horario del partido fueron un importante escollo para todos los futbolistas, pero no lo pone como excusa.

“El calor fue duro, más que nada el primer tiempo, fue durisimo el tema del calor, se hacía muy pesado, no estábamos acostumbrados a jugar a este clima, se sintió un poco, pero es un clima que lo sentimos todos en la cancha, no solo nosotros, había que acostumbrarse”, cerró.