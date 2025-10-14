Pese a las críticas iniciales, el delantero argentino Lucas Di Yorio se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de Universidad de Chile en 2025.
Con goles claves y una efectividad notable frente al arco, el ex Everton de Viña del Mar ha dejado atrás los cuestionamientos por su llegada y se perfila como una pieza fundamental para el equipo de Gustavo Álvarez en el cierre de temporada.
Sumado a todo esto, el oriundo de Mar del Plata está teniendo una importante efectividad frente al arco rival.
La U entra en una encrucijada con Lucas Di Yorio
A raíz de su nivel, los hinchas bullangueros han comenzado a expresar de manera contundente su opinión sobre el futuro del atacante en el club, pues recordar que Di Yorio está a préstamo hasta el 31 de diciembre desde Athletico Paranaense de Brasil.
Tras sus dos anotaciones ante Palestino, las redes sociales se llenaron de opiniones de los hinchas, quienes destacan su impacto y su aporte en la zona ofensiva.
La pregunta está sobre la mesa: ¿escuchará la dirigencia a los fanáticos y concretará la operación para que Di Yorio siga siendo una pieza clave del Romántico Viajero en 2026?