Pese a las críticas iniciales, el delantero argentino Lucas Di Yorio se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de Universidad de Chile en 2025.

Con goles claves y una efectividad notable frente al arco, el ex Everton de Viña del Mar ha dejado atrás los cuestionamientos por su llegada y se perfila como una pieza fundamental para el equipo de Gustavo Álvarez en el cierre de temporada.

Sumado a todo esto, el oriundo de Mar del Plata está teniendo una importante efectividad frente al arco rival.

La U entra en una encrucijada con Lucas Di Yorio

A raíz de su nivel, los hinchas bullangueros han comenzado a expresar de manera contundente su opinión sobre el futuro del atacante en el club, pues recordar que Di Yorio está a préstamo hasta el 31 de diciembre desde Athletico Paranaense de Brasil.

Lucas Di Yorio se metió en la lucha por ser el goleador del torneo chileno | FOTO: Javier Torres/Photosport

Tras sus dos anotaciones ante Palestino, las redes sociales se llenaron de opiniones de los hinchas, quienes destacan su impacto y su aporte en la zona ofensiva.

La pregunta está sobre la mesa: ¿escuchará la dirigencia a los fanáticos y concretará la operación para que Di Yorio siga siendo una pieza clave del Romántico Viajero en 2026?

Los comentarios de los hinchas de la U por Lucas Di Yorio: