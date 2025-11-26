A pesar de que aún no termina la actual temporada 2025, en la Universidad de Chile ya empiezan a pensar en lo que será el 2026, en el que los ‘Azules’ ya comienzan con sus movimientos de mercado para poder nutrir su plantel de cara a los desafíos que se vengan.

En las últimas horas, una impactante noticia es la que se ha dado a conocer desde Paraguay, en la que se dio a conocer la información de que el ‘Romántico Viajero’ habría puesto los ojos por una de las grandes promesas del fútbol paraguayo.

Se trata del volante paraguayo de 23 años, Lucas Romero, quien hoy en día milita en Recoleta FC del fútbol de Paraguay y ha sido una de las grandes sorpresas de su país, en donde en este 2025 ha sido consideardo por Gustavo Alfaro para la selección ‘Albirroja’.

Esta información fue confirmada en esta jornada por el mismo presidente del conjunto de Recoleta FC, Luis Vidal, quien en conversación con el programa ‘Fútbol a Lo Grande’ reveló que la U ejerció una oferta por el seleccionado paraguayo.

Romero se acerca a la U | Foto: Instagram

“La U. de Chile hizo una oferta oficial por Lucas Romero, estamos analizando la oferta”, declaró.

Se espera que desde el conjunto paraguayo en los próximos días se definan a lo que es esta oferta de la Universidad de Chile, ya que también hay otros equipos que están expectantes a la situación de Romero.

Los números de Lucas Romero en el 2025

En su llegada a Recoleta FC en este 2025, Lucas Romero ha disputado 34 partidos, en el que ha anotado un gol, ha aportado una asistencia y ha recibido diez tarjetas amarillas.

