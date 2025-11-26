El delantero argentino, Luciano Pons vive un gran momento en el fútbol colombiano con el Atlético Bucaramanga, en el que hoy en día gracias a su buen nivel, es uno de los goleadores del fútbol de aquel país y siendo una importante figura para su equipo.

Llegando a la recta final del año, el goleador argentino debe arreglar lo que es su situación actual, la que lo mantiene vinculado a la Universidad de Chile, en el que los ‘Azules’ mandaron a préstamo al jugador tras lo que fue su irregular paso en su primer año en el club.

Ante el buen momento de Pons, su actual equipo el Atlético Bucaramanga se ha acercado a la Universidad de Chile para poder ejercer la opción de compra del argentino, pero esta situación se ha mantenido en el congelador debido a que existen diferencias ecónomicas.

En las últimas horas, Luciano Pons conversó con la prensa colombiana y se refirió a lo que es la situación de su futuro pensando en el 2026, en la que aclaró todo tipo de dudas respecto a lo que será su continuidad o no en el fútbol colombiano en el próximo año.

Pons expresó su deseo | Foto: Photosport

“A mí personalmente no me ha llamado nadie, no sé con mi representante, soy una persona que siempre donde le tocó ir a jugar, siempre hizo lo mismo, tratar de concentrarse 100% en el club donde estoy, hoy estoy en Bucaramanga y hasta que termine el torneo voy a estar enfocado acá, mi cabeza está en terminar de la mejor manera y llegar a una nueva final”, parte señalando Pons.

Siguiendo en aquello, el atacante agrega: “No he hablado con mi representante, si tiene propuestas o no, lo único que sé es que Bucaramanga está haciendo el esfuerzo, sé que está difícil, porque económicamente Universidad de Chile está pidiendo lo que está pactado y yo sé que a Bucaramanga se la hace difícil, estamos tratando de destrabar eso”.

El deseo de Pons y las conversaciones con la U

Tras lo que es su buen momento, el atacante de 35 años expresó su gran deseo de poder continuar en el Atlético Bucaramanga, en la que sabe que esta opción está algo compleja por las diferencias económicas, pero buscará mediar entre ambos clubes para conseguir su objetivo.

“Queremos continuar acá, pero tenemos que entender que la situación no es fácil, es compleja, pero trataremos de hacer todo lo posible. La idea es tratar de si podemos ayudar para poder tratar de cerrar eso con la Universidad de Chile, lo vamos hacer”, enfatizó.

Finalmente, Pons señala que la decisión acá la tendrá la Universidad de Chile, pero que él intentará lograr la fórmula que le asegure su permanencia en Colombia, situación que después de terminar el torneo colombiano, espera arreglar a la brevedad.

“Yo tengo contrato con la U y mucho no puedo intervenir, porque las decisiones las toman ellos, porque ellos son dueños de mis derechos, uno a veces no puede intervenir tanto, si tratar de hablar, tratar de que lleguen a una solución lo más rápido posible”, cerró.