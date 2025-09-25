Llegó el día más esperado por los hinchas de Universidad de Chile y esta noche la U recibirá a Alianza Lima por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana buscando ser el último clasificado a las semifinales del torneo.

Como es de costumbre, la Inteligencia Artificial se encarga de predecir lo que pueda ocurrir esta noche en Coquimbo y, para esta ocasión, Grok -la IA de X- calibró su pronóstico para el partido entre chilenos y peruanos.

La IA le pone fichas a Lucas Assadi. | Foto: Photosport

“Dado el mejor momento anímico de Universidad de Chile, su solidez táctica y la ventaja de jugar en casa (aunque sin público), es probable que se impongan en un partido cerrado”, arrancó diciendo sobre las virtudes de la U.

Por otro lado, sobre los peruanos, Grok asegura que “Alianza Lima dependerá de su capacidad de contragolpe y de la efectividad de jugadores como Paolo Guerrero o Hernán Barcos, pero la ausencia de Zambrano debilita su defensa. El partido podría decidirse por detalles, con pocos goles”

¿La predicción? La IA asegura que el cuadro azul ganará por la cuenta mínima ante Alianza Lima y sentencia: “La U avanza a semifinales, probablemente con un gol de Lucas Assadi o Charles Aránguiz aprovechando espacios en el segundo tiempo”, remató.

¿Qué necesita Universidad de Chile?

Universidad de Chile avanza a semifinales con un triunfo por cualquier marcador. Un empate manda la serie a la definición desde el punto penal y una caída significaría el adiós en el torneo continental.