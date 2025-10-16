Universidad de Chile ya se enfoca en lo que es la recta final de esta temporada 2025, en la que los ‘Azules’ sin duda que tienen dos grandes objetivos a la vista, lo que es el Chile 2 en el torneo nacional y las semifinales de Copa Sudamericana ante Lanús.

Para este último objetivo, en la U ya empiezan a pensar con todo y principalmente en el duelo de ida, en donde el ‘Romántico Viajero’ esperará poder sacar ventaja en el partido que se disputará en el Estadio Nacional.

Previo a lo que es este duelo, el volante y capitán azul, Marcelo Díaz conversó con DSports y habló de lo que será esta llave ante el conjunto argentino, en la que sabe que es un partido muy trascendental, en donde los detalles sin duda que marcarán las diferencias.

“Es una semifinal y la tenemos que afrontar como tal, para eso nos estamos entrenando muy bien, ya empezamos desde ayer a preparar todo lo que es el juego de Lanús, como vamos a tener que enfrentar ese partido”, remarca.

Díaz ilusiona al hincha azul | Foto: Photosport

Finalmente, Díaz sabe que en el mundo de la Universidad de Chile hay una gran ilusión de poder volver a levantar un torneo internacional y en su rol de capitán, asegura que irán por todo para poder conseguir aquello.

“La ilusión está intacta, está a flor de piel, en los jugadores, en el club, en nuestra gente que está esperanzada en que hagamos un buen papel y nosotros vamos a dar todo para que así sea”, cerró.