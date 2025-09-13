Finalmente el técnico Gustavo Álvarez definió el once titular para que este domingo Universidad de Chile enfrente a Colo Colo en la postergada y tramitada Supercopa que se disputará en el Estadio Santa Laura bajo estrictas medidas de seguridad y con un escaso aforo de público.

Ante las bajas de Israel Poblete, Nicolás Ramírez y el recién operado Lucas Di Yorio, el entrenador argentino dispondrá de lo mejor de su plantel para enfrentar un nuevo Superclásico este domingo.

La gran sorpresa en el once azul será la inclusión desde el primer minuto de Nicolás Guerra, quien en desmedro de Rodrigo Contreras, acompañará a Lucas Assadi en la zona de ataque.

La U y Colo Colo nuevamente se verán las caras, esta vez por la Supercopa (Photosport).

Además, destaca el regreso de Gabriel Castellón quien se recuperó de una lesión muscular sufrida en el primer tiempo del cancelado duelo ante Independiente y la inclusión Marcelo Díaz quien arrancará desde el minuto 1 y acompañará al ‘Príncipe’ en la zona media.

Los azules buscarán su primer título de la temporada, en un duelo que se jugará cuatro días antes del choque de ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana ante Alianza Lima. Además, los azules miran de reojo la Liga de Primera, donde con dos partidos menos han caído al quinto lugar de la tabla de posiciones.

De esta forma, la U alineará ante Colo Colo con: Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano, en mediocampo; Lucas Assadi y Nicolás Guerra en delantera.