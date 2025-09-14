El Superclásico chileno se vive de manera única cada vez que Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentan, y la Supercopa 2025 no será la excepción.

En el Estadio Santa Laura-SEK, donde solamente podrán asistir personas mayores de 55 años, el partido promete emociones intensas y momentos que podrían darle un envión anímico al cierre de la temporada.

Además, la presión de las fanaticadas y la posibilidad de quedarse con el primer trofeo del año hacen que el encuentro tenga un valor especial para ambas escuadras.

¿Qué pasa si Colo Colo y la U empatan en la Supercopa?

No obstante, surge una duda que los hinchas del Cacique y del Romántico Viajero se hacen durante estas horas: ¿Qué pasa si el marcador se mantiene igualado al finalizar los 90 minutos?

Según el reglamento del torneo, si el partido termina empatado en los 90 minutos, se jugará tiempo suplementario (dos períodos de 15 minutos cada uno) y, de persistir la igualdad, la definición será mediante penales. Esta disposición asegura un ganador definitivo y mantiene la tensión hasta el final del encuentro.

En la última edición, Colo Colo derrotó a la U por 1 a 0 gracias al tanto de Vicente Pizarro | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

Con este escenario, tanto Colo Colo como la U deberán estar al máximo en cada jugada y cada acción táctica, conscientes de que cualquier detalle podría definir quién se queda con la Supercopa 2025.

¿A qué hora es la Supercopa entre Colo Colo y la U?

La tramitada Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, finalmente se disputará este domingo 14 de septiembre en el estadio Santa Laura desde las 15:00 horas.