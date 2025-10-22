El capitán de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, remeció al mundo azul en las últimas horas al referirse a su situación contractual en el conjunto azul. En la antesala del choque por semifinales de Copa Sudamericana ante Lanús y del clásico universitario frente a la UC, el ‘Chelo’ despejó todas las dudas sobre su futuro y expresó su deseo de seguir ligado al club en 2026.

En conversación con TNT Sports, el campeón con los azules de la Copa Sudamericana 2011, aseguró que “me gustaría continuar un año más en la U. Son conversaciones que he tenido con la dirigencia en donde hemos llegado a buenos términos”.

“Todavía no tengo la renovación para el próximo año, pero dentro de lo que puedo contar, conmigo se han portado increíble. Solo debo agradecer”, reveló el mediocampista y símbolo de los azules en las últimas dos temporadas.

En esa línea, Díaz señaló que aún se siente plenamente vigente pese al paso del tiempo. “En 2026 cumpliré 40 años, pero todavía queda bencina, queda pasión y sentimiento”, afirmó con convicción.

Marcelo Díaz aseguró que la renovación va encaminada en la U (Photosport).

Marcelo Díaz en la U: “Nos falta el título internacional…”

Finalmente, ‘Carepato’ apuntó que “el objetivo de la U es levantar títulos y ser lo más competitivo posible. Nos ha costado con el Campeonato pero volvimos a sumar una Copa Chile que yo al menos, nunca había ganado”.

“Este año además ganamos la Supercopa. Nos falta el título internacional. Hoy estamos peleando la copa Sudamericana, que nadie sabe lo que puede pasar”, cerró..

Marcelo Díaz regresó a Universidad de Chile en 2023, cerrando un ciclo pendiente con el club de sus amores. Bajo la conducción de Gustavo Álvarez, el formado en la U ha sido pieza clave tanto dentro como fuera del campo, y todo parece indicar que su continuidad parece encaminada.