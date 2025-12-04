Universidad de Chile prepara lo que será su último duelo dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se verán las caras ante Deportes Iquique, en donde buscarán la victoria para seguir soñando con el Chile 2 o 3.

En esta jornada, el volante y capitán, Marcelo Díaz conversó con la prensa en el Centro Deportivo Azul, en la que fue consultado sobre el futuro de Gustavo Álvarez en la banca de la U, en la que fue muy claro con sus dichos.

“Yo creo que todos hemos escuchado las declaraciones del profe y ahí coincido con Charles, cada uno tiene distintas opiniones y es libre de expresar lo que siente, de decir lo que se le pasa por la cabeza. Yo por lo que tengo claro y lo dije hace un mes, cuando me preguntaron sobre la continuidad del profe es que él tenía contrato y es así”, parte señalando Díaz.

Agregando a esto, ‘Carepato’ dejó en claro que el futuro de Gustavo Álvarez debe definirse luego del término del torneo, en la que tanto el entrenador como la dirigencia deben sentarse a conversar para buscar una solución.

Díaz y su mensaje por el tema Álvarez | Foto: Photosport

“Yo no puedo pensar que tenemos afuera al profe, siendo que tiene contrato y tenemos un partido importante el sábado. Lo que sucederá en su futuro, se verá después del campeonato, tendrá que hablar el club y el profe, hacerse un análisis de estos dos años, los que para mí han sido muy buenos”, remarca.

Finalmente, Díaz le pone la tarea a Gustavo Álvarez en la Universidad de Chile, en la que sigue confiando en que el estratega argentino pueda cumplir su contrato y siga al mando del club hasta finales del 2026.

“De ahí, empezaremos a hablar con cosas que están sucediendo, no con otras cosas que posiblemente no sucedan. En ese sentido yo como el más veterano de este plantel, sigo confiando en que el profe hasta el día último de su contrato va a dar lo mejor acá”, cerró.

