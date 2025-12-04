En la Universidad de Chile muchas reacciones ha generado lo que fueron los dichos del volante Charles Aránguiz después de la igualdad ante Coquimbo Unido, en la que lanzó importantes dardos contra la ANFP y el SIFUP por su poca consideración con la U en su participación en la Copa Sudamericana.

En esta jornada, el volante y capitán, Marcelo Díaz conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa, en la que se refirió a los dichos del ‘Príncipe’, con quien se cuadró completamente con sus palabras respecto a la situación mencionada.

“Conozco a Charles hace muchísimo, son muchos años compartiendo camarín. Y si lo dice Charles, es ley. Así lo tomo yo“, parte señalando Díaz.

Siguiendo en aquello, el ‘Carepato’ deja muy en claro que todo lo que expresó Charles Aránguiz después del duelo ante Coquimbo Unido representa por completo al plantel azul sobre este descontento y además, manifestó lo que fue su diálogo con el SIFUP.

Díaz y los dichos de Aránguiz | Foto: Photosport

“Lo que ha dicho es lo que muchos pensábamos. Había una cierta distancia. Ahí se genera una conversación con el Sifup, que llegamos a buenos términos. Se da la ocasión para hablar y de buena forma, y manifestar lo que uno siente y lo que ellos sienten también”, remarca.

Finalmente, Díaz indica que el diálogo con el SIFUP fue bastante positivo tras estos dichos de Aránguiz, en la que se comprometieron ambas partes en poder trabajar juntos para lograr importantes cambios para que el fútbol chileno pueda seguir creciendo.

“Tal vez tenemos diferencias, pero la conversación que tuvimos fue muy buena. Le agradecí a Luis (Marín) haber venido, nos comprometimos a trabajar juntos, porque lo único que queremos es que el fútbol chileno crezca y siga avanzando. Estar divididos no es lo correcto”, cerró.

