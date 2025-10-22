Universidad de Chile se prepara para lo que será su primer gran desafío dentro de la semifinal de la Copa Sudamericana, en el que los ‘Azules’ recibirán en el Estadio Nacional a Lanús de Argentina.

Previo a este duelo, el periodista Gonzalo Fouillioux tomó la palabra en el programa ‘No es Para Tanto’ de TNT Sports, en la que dejó una gran duda para este duelo, ya que no está muy conforme con una suplencia de Marcelo Díaz en un compromiso vital para la U.

“Yo tengo algunas dudas, me hace ruido que no juegue Marcelo Díaz, hay muchos momentos de la U que son buenos, que tienen a Marcelo Díaz en cancha. Sobre todo en el partido de acá, el partido de allá quizás será más físico”, parte señalando Fouillioux.

Agregando a esto, el comunicador indicó que su gran duda para armar el once perfecto para la Universidad de Chile estaría en la presencia de estos tres jugadores, para tan solo dos puestos dentro del equipo de Gustavo Álvarez.

“Veo parejo Díaz, Guerrero o Poblete, no estoy convencido totalmente que uno se tiene que quedar afuera del equipo, a mí me gustan muchas cosas que hace la U, sobre todo jugando de local en el Nacional con Marcelo Díaz en cancha”, remarcó.

Fouillioux pide la titularidad de Díaz en la U | Foto: Photosport

En su explicación por la titularidad de Díaz, el periodista señala : “La pelota sale tan limpia cuando él (Díaz) está, que primero, con un jugador como él, hace mejor a Aránguiz, que él se suelta más siendo la primera salida del equipo”.

Finalmente, Fouillioux detalló que además, la presencia de Marcelo Díaz dentro del campo de juego en la Universidad de Chile le da una mayor confianza a los carrileros como Hormazábal y Sepúlveda, en ser mucho más profundo, lo que hace aún más peligrosa a la U.

“Segundo, que tanto Sepúlveda como Hormazábal o Guerrero, se despliegan con la seguridad que te dan Díaz y Aránguiz, Poblete te da otras cosas, para salir jugando Marcelo Díaz es más que Poblete, si quieres más trajín y físico, Poblete es más que Díaz”, cerró.