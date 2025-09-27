Un gran dolor de cabeza le tocó vivir al mediocampista y capitán de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, tras ser liberado de la concentración azul para el duelo ante Deportes La Serena por un duelo atrasado de la Fecha 23 de la Liga de Primera.

‘Carepato’ había viajado hasta la región de Coquimbo para acompañar al plantel azul en la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana, ya que por lesión no fue considerado por el técnico Gustavo Álvarez.

De regreso en Santiago, y según publicó en sus redes sociales, el futbolista extravió toda su documentación en el vuelo que lo trajo de La Serena a la capital.

El hecho le generó una gran preocupación al capitán azul. “Anoche en el vuelo LA111 destino La Serena/Santiago. Olvidé mi billetera con toda mi documentación. Si alguno de los pasajeros, tripulantes o auxiliares la encontró, agradecería muchísimo cualquier info“, compartió el jugador de la U.

Este domingo desde las 15:00 horas, la U disputará uno de los dos duelos que tiene pendiente en la Liga de Primera ante Deportes La Serena en el estadio La Portada.