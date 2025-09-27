Aún se siente la alegría en el mundo azul por la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana que obtuvo Universidad de Chile al vencer 2-1 a Alianza Lima.

Eso sí, el plantel de la U no tuvo mucho tiempo para celebraciones porque rápidamente se tuvo que concentrar en lo que será uno de los partidos pendientes que tienen los universitarios en la Liga de Primera.

Nos referimos al duelo ante Deportes La Serena que tendrá lugar este domingo 28 de septiembre en La Portada.

Gustavo Álvarez ya tiene el once definido como adelantó BOLAVIP, un equipo que alterna titulares y suplentes.

De hecho la U tiene cuatro bajas importantes para este partido, los que abandonaron el lugar de concentración (Hotel Diego de Almagro) para retornar a Santiago.

Nos referimos a los lesionados Marcelo Díaz y Matías Sepúlveda (abandonó la cancha ante Alianza Lima). A ellos dos, se suman los suspendidos por tarjetas amarillas Charles Aránguiz y Franco Calderón.

Charles Aránguiz es baja en la U ante Deportes La Serena.

El 11 de Universidad de Chile ante La Serena

Cristopher Toselli; David Retamal, Nicolás Ramírez, Ignacio Tapia; Nicolás Fernández, Sebastián Rodríguez, Felipe Salomoni y Antonio Díaz; Maximiliano Guerrero, Rodrigo Contreras y Leandro Fernández