Con motivo del debut de la selección chilena sub 20 en el Mundial de Fútbol de la categoría que se disputa en nuestro país, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, llegó al Estadio Nacional y conversó con los medios de comunicación presentes en el lugar.

Pero hubo un tema que nada tiene que ver con la Rojita, si no más bien, con Universidad de Chile, la que debe jugar el 21 de octubre ante Lanús, la semifinal ida de la Copa Sudamericana, cuatro día después del término de la Copa del Mundo.

El Ministro del Deporte Jaime Pizarro indicó que el coliseo no estaría disponible para la U, sin embargo el mandamás del fútbol chileno tiene otra postura muy diferente.

“Yo creo que sí, si está disponible el estadio encantado, pero no depende de mí, depende de la autoridad, ojalá que podamos, nosotros no administramos el estadio”, afirmó.

Dejando en claro que “está la disposición de apoyar a los equipos chilenos”.

Pablo Milad aseguró que está ya trabajando en la seguridad de la U en Argentina.

Pablo Milad promete seguridad para la U en Argentina

“Ya estamos viendo eso con CONMEBOL, a nosotros nos preocupa la seguridad de los equipos chilenos, son parte nuestra, tenemos un plan de acción y nos hemos comunicado con la Embajada”, cerró.