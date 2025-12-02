La abrupta salida de Gustavo Álvarez de Universidad de Chile remeció al Centro Deportivo Azul (CDA) y a los hinchas, abriendo un escenario que pocos imaginaban tan pronto.

Pese a haber sostenido al Romántico Viajero en distintos tramos del año, el entrenador argentino decidió poner fin a su ciclo, dejando a la dirigencia de Azul Azul frente a la urgencia de acelerar la búsqueda del nuevo DT antes de iniciar la planificación de la temporada 2026.

El momento no es simple: el plantel requiere ajustes, la hinchada pide regularidad y, sobre todo, un técnico capaz de instalar un estilo reconocible que no se desdibuje a mitad de camino.

La salida de Gustavo Álvarez abrió un vacío inmediato en la banca azul | FOTO: Andres Pina/Photosport

Francisco “Paqui” Meneghini, el favorito de la IA para la banca de la U

La salida de Álvarez dejó un vacío inmediato en el banquillo azul y reabrió una vieja discusión: ¿qué perfil necesita hoy Universidad de Chile para levantar un proyecto serio y sostenible?

En Bolavip Chile le consultamos a ChatGPT y hay una opción que sobresale con fuerza por encima del resto: Francisco “Paqui” Meneghini.

“El perfil del argentino coincide exactamente con lo que el club viene buscando desde hace años sin poder sostener: un entrenador moderno, estructurado y capaz de dotar al equipo de un plan reconocible”, indicó la inteligencia artificial.

“Su estilo es claro: presión alta, equipos compactos, agresividad con orden y una ocupación inteligente de los espacios. No vende humo ni improvisa; ejecuta ideas. Y además, conoce la U: trabajó en el club, entiende sus tiempos, sus urgencias y la tensión permanente que exige el medio local”, agregó.

Para la IA, existen otras alternativas que pueden encajar, sí, pero ninguna con el nivel de coherencia y continuidad que la U necesita en este momento clave.

En síntesis…