Mientras el fútbol chileno se encuentra en receso por la fecha FIFA y las Elecciones Presidenciales 2025, los hinchas se las han ingeniado en redes sociales para mantenerse activos y pendientes de las votaciones.

Es el caso de la fanaticada de Universidad de Chile que durante esta jornada reaccionó con entusiasmo a una imagen viral de Charles Aránguiz, creada con IA donde luce investido como Presidente de la República.

La publicación viralizada por la cuenta de Instagram @elmagicodelgol7, muestra al capitán de la U vestido con un impecable traje negro luciendo la banda presidencial y realizando con su mano el característico gesto de los hinchas azules.

La imagen generó una inmediata reacción en los hinchas del Romántico Viajero: en pocas horas logró más 11 mil me gusta y varios comentarios: “Frente Patriótico Charles Mariano”, “Sin duda seria el mejor presidente de Chile”, “Yo voto por él”, fueron algunas de las expresiones de amor de los hinchas por el ídolo de la U.

Más allá de la ingeniosa creación, el futuro de Charles Aránguiz en la U aún debe definirse: el mediocampista aún no ha firmado su renovación con el club aunque expresó que su deseo es seguir vistiendo de azul al menos una temporada más.

Datos clave…