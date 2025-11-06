Universidad de Chile goza de un ídolo en actividad: Charles Aránguiz tiene ganado el corazón de los hinchas azules. Ello quedó más que demostrado tras vencer a Everton de Viña del Mar.

¿Por qué? El crack no solo sorprendió al regalarle su camiseta a un pequeño fanático del club, sino que también asombró por un particular tatuaje. Lo dejó al descubierto en el Estadio Santa Laura.

Sobre su espalda, el legendario volante de 36 años tiene la imagen de un león, el que se transforma en una cruz. El oriundo de Puente Alto se exhibió como pocas veces lo ha hecho.

Una situación que no pasó desapercibida por los seguidores de Universidad de Chile a través de redes sociales. Y cómo no: dicho animal es uno de los que representa a la institución.

Durante esta temporada, el símbolo azul ha disputado un total de 38 compromisos. En dichos encuentros, logró anotar en nueve oportunidades y asistir en cinco ocasiones.

VIDEO: El notable tatuaje de Charles Aránguiz en Universidad de Chile

Créditos: Instagram @oscargangas