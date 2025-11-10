En Universidad de Chile ya están mirando en la conformación del plantel 2026, donde uno de los principales objetivos será la renovación de Charles Aránguiz. Tras la victoria sobre Deportes Limache, el propio futbolista se refirió a su situación contractual en la tienda azul dejando sobre la mesa una cuota de cautela.

En conversación con TNT Sports, el ‘Príncipe’ aseguró que “después de estos tres partidos vamos a conversar con la dirigencia y vamos a ver lo mejor para el club”. El mediocampista ha sido una de las piezas más destacadas del equipo durante el año.

Aunque su deseo personal es seguir vistiendo la camiseta de la U, Aránguiz remarcó que la decisión final no será solo suya: “Tengo las ganas, sí, sin dudas que me encantaría quedarme acá, pero vamos a terminar estos tres partidos y luego ver lo mejor para el club, que es lo más importante”.

El ‘Príncipe’ ha sido una de las figuras más regulares del elenco dirigido por Gustavo Álvarez y uno de los líderes del vestuario. Su continuidad en el CDA es una de las prioridades para la dirigencia de Azul Azul, por lo que en las próximas semanas sellarse la firma para una temporada más.

Charles Aránguiz, capitán y figura de la U (Photosport).

Datos clave…