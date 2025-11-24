Universidad de Chile consiguió una espectacular victoria en la antepenúltima fecha del torneo nacional, en el que los ‘Azules’ vencieron por 1-0 a O’Higgins de Rancagua, resultado que dejó al equipo de Gustavo Álvarez en el tercer puesto de la tabla de posiciones.

Este partido sin duda que fue bastante peleado y se le puso cuesta arriba a ‘Romántico Viajero’ tras lo que fue la expulsión de Matías Sepúlveda en el segundo tiempo, situación que sin duda complicó en demasía a la U en su misión de lograr la victoria

A pesar de esto, el conjunto ‘Laico’ se sobrepuso y tras el gran rendimiento de todo su equipo, logró quedarse con la victoria en condición de visitante, en la que varias figuras se hicieron sentir dentro e este partido.

Uno de estos sin duda que fue Charles Aránguiz, quien volvió a jugar un partido de manual con la camiseta de la Universidad de Chile y fue una de las grandes figuras del triunfo azul.

Aránguiz y la jugada que enamora la hincha azul | Foto: Photosport

Dentro de este duelo, hay una jugada dentro del partido ante O’Higgins que mantiene en éxtasis a los hinchas de la U y que fue protagonizada por el ‘Príncipe’, quien le ganó un tremendo duelo a la gran figura del conjunto local: Martín Sarrafiore.

Corría el minuto 76 de partido y el crack de O’Higgins tenía todo el campo de frente para dar vida a un importante opción de ataque en el conjunto local, algo que no pudo lograr tras lo que fue un tremendo duelo que ganó Charles Aránguiz, quien con puro oficio logró quedarse con esta disputa.

Esta jugada sin duda que sigue siendo elogiada por los fanáticos de la U, quienes destacan la tremenda entrega y el buen fútbol que aporta Charles Aránguiz, el que lo tiene como una de las figuras más importantes dentro del equipo de Álvarez.

VIDEO: LA JUGADA DE ARÁNGUIZ QUE TIENE LOCO A LOS ‘AZULES’