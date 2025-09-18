Esta noche, mientras todo Chile vibra con las fiestas patrias, Universidad de Chile enfrenta a Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Vale recordar que el cuadro peruano avanzó a estas instancias luego de dejar en el camino a la Universidad Católica de Ecuador. En tanto, los azules dejaron atrás a Independiente con polémica.

Fue solo hace algunas semanas en que los hinchas del cuadro universitario vivieron un horrible momento en Avellaneda. Cientos de fanáticos chilenos fueron detenidos luego de que parte de la fanaticada del Rojo protagonizara un grave incidente de violencia que dio la vuelta a todo el mundo.

El partido fue suspendido a nada de haber iniciado el complemento. Tras semanas de incertidumbre, la Conmebol dio por finalizado el asunto y, finalmente, la U fue el equipo que avanzó a la fase de ocho mejores del certamen.

Igualito a Independiente… el mensaje de Alianza Lima previo al partido con U. de Chile

Mientras Independiente insiste en su inocencia aún cuando ya pasaron días de su eliminación, Alianza Lima dio el ejemplo y solicitó a su hinchada no cometer actos de violencia.

“Nuestro aliento es más fuerte que la violencia”, aseguraron en las redes del elenco “Íntimo” previo al choque por Copa Sudamericana, añadiendo a su vez en una gráfica que “la pasión no necesita violencia”.

¿A qué hora se enfrentan Universidad de Chile y Alianza Lima por Copa Sudamericana?

El partido entre Alianza Lima y Universidad de Chile por los cuartos de final de Copa Sudamericana, se jugará este jueves 18 de septiembre a contar de las 21:30 horas.