La Universidad de Chile se encuentra en plena temporada 2025, alternando su participación en la Liga de Primera y la Copa Sudamericana, torneo en el que deberá enfrentar este jueves 18 a Alianza Lima por los cuartos de final.

En este contexto, la actualidad del plantel y el rendimiento de sus jugadores generan constante interés entre hinchas y comentaristas deportivos.

Varios futbolistas del Romántico Viajero se han destacado, tanto por su aporte en el campo como por su valor de mercado, un indicador que refleja su rendimiento y proyección profesional.

El top 3 de Universidad de Chile de los jugadores más valiosos

En medio de la preparación para los próximos compromisos, Transfermarkt, reconocido portal internacional especializado en valores de futbolistas, publicó su última actualización sobre los jugadores más valiosos de la U.

En dicha actualización, se puede ver que Fabián Hormazábal es el futbolista mejor cotizado del plantel, con un valor de 2,5 millones de euros.

El valor del seleccionado chileno sigue al alza | FOTO: Javier Torres/Photosport

En el segundo lugar aparece el joven Lucas Assadi, que pasó de valer 1,5 millones de euros a 2,5 millones de euros.

Cerrando el Top 3 hay dos jugadores que comparten este puesto: Lucas Di Yorio y Javier Altamirano, ambos con un valor de 2 millones de euros.

El listado completo de Universidad de Chile: